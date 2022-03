Brûler les esprits maléfiques de l’hiver au Carnaval sauvage de Ittre

En plus des Grands Feux, de nombreuses activités sont organisées : une balade contée de +- 3 kilomètres le long du vieux canal, éclairée à la lueur des brûlots, jalonnée de spectacles et animations artistiques. Musiciens, jongleurs, conteurs et défilé de lanternes sont attendus. Du théâtre est aussi prévu, avant une petite restauration locale (pains saucisses, tartes, soupes, gaufres…) si les conditions le permettent. Une façon de célébrer les atouts patrimoniaux de la commune d’Ittre en se souhaitant des bonnes choses pour le printemps, loin des monstres et des esprits de l’hiver.

Informations pratiques

Carnaval Sauvage d’Ittre

12/03

Rue de la Roque, à partir de 18h30

Réservations obligatoires