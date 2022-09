Bruits de tirs à Andenne : la Ville va au bras de fer avec les clubs de Vezin et Chérimont

La Ville a donc activé un article lui permettant de revoir le permis. Dorénavant, tant à Chérimont qu’à Vezin, on ne peut plus tirer que du jeudi au samedi, de 10 à 12h et de 14 à 17h, avec unmaximum de 200 tirs par heure en semaine et de 60 tirs par heure le samedi. "Les détonations ne peuvent plus dépasser les 60 décibels", précise par ailleurs Claude Eerdekens. Les séances du dimanche sont interdites.

Des restrictions jugées intenables pour les deux clubs, qui ont contacté un avocat et introduit un recours contre le permis à la Région Wallonne. A ce stade, ils préfèrent ne pas s’exprimer sur la procédure en cours.