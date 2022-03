Bruit des avions : "le mastodonte" de 0h10

Il faut instaurer une LEZ (zone de basse émission) pour les vieux avions comme on l’a fait pour les vieilles voitures à Bruxelles. Le médiateur fédéral pour le transport aérien, Philippe Touwaide est venu avec cette idée (et d’autres propositions) à l’occasion de ses 20 ans de médiation. Des idées pour régler les problèmes de pollution et de bruit qu’engendre le survol de la capitale. Il dénonçait aussi le laxisme qui permet à certaines compagnies de faire voler les appareils les plus bruyants alors que d’autres aéroports sont plus stricts.

Quels sont les appareils les plus anciens qui foulent encore le tarmac de Bruxelles-National ?

"Il y en a trois principalement", explique Philippe Touwaide. Le Boeing 747, l’Airbus A 300 et le Boeing 767. Des appareils qui ont en moyenne une trentaine d’années et sont donc plus bruyants. Et puis il y a le cas plus particulier du Boeing 777. Le problème dans ce cas-ci n’est pas tant l’âge de cet avion de fret mais plutôt sa masse. "Même un modèle qui n’a que deux ans peut faire énormément de bruit", explique-t-il. "Un 777, c’est 348 tonnes au décollage. C’est un mastodonte. L’un d’eux décolle d’ailleurs toutes les semaines la nuit du lundi au mardi vers 0h10 en suivant le Ring vers Zellik avant de faire une boucle vers Waterloo".

A priori, les normes de bruit l’empêcheraient de décoller. "Mais les règles sont contournées à l’aide d’une astuce" poursuit-il. L’avion relie Bruxelles à Memphis en passant par Leipzig. Comme il n’est pas rempli à pleine charge en quittant Bruxelles, son niveau de bruit est calculé en fonction de la charge qu’il transporte effectivement et non sa charge maximale. Ce qui lui permet de se situer en deçà du seuil pour les normes de bruit. "Mais c’est contraire à la législation internationale qui impose que c’est bien le poids maximal de l’avion qui doit être pris en compte, que celui-ci soit rempli ou non", renchérit Philippe Touwaide. Selon lui, d’autres infractions sont commises comme des avions qui ne peuvent pas voler la nuit mais qui invoquent un retard et sont en dehors des créneaux. "Tous les matins je signale des infractions", confie Philippe Touwaide. "J’ai déjà déposé plainte à deux reprises. La première fois, juste avant le confinement en novembre 2019, la deuxième en septembre 2020 et la troisième est prévue pour le mois d’avril prochain".

Nous avons interrogé le SPF mobilité en charge de faire respecter les règles, ce dernier a promis de répondre à nos questions rapidement mais ce ne sera sans doute pas avant le décollage du Boeing 777 de 0h10.