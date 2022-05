Bruges-Union en 6 questions avec Nordin Jbari : "L’Union n’a pas perdu confiance car elle a été plus forte que Bruges"

Ils peuvent chercher la force dans le fait qu’ils ont dominé Bruges et qu’ils auraient dû gagner. S’ils avaient complètement raté le match et qu’ils avaient perdu car ils n’étaient pas bons, ça aurait pu être compliqué.

Cela ne sera pas non plus facile mais ce sera plus facile pour Mazzu de remotiver une équipe qui a dominé cette équipe de Bruges et qui lui fait peur.

Je pense que l’Union va faire un bon match. L’Union va essayer de gagner. L’Union a perdu le match aller et est frustrée mais ce n’est pas une équipe qui a perdu confiance car elle a été plus forte que Bruges.