Bruges se relance face au Standard et signe une victoire importante dans la course au top 4

Les champions de Belgique ont rapidement tourné la page Scott Parker et obtiennent leur premier succès sous les ordres de Rik De Mil en battant le Standard deux buts à rien.

La partie entame avec beaucoup de rythme et deux corners dangereux, le premier pour les Brugeois et le deuxième pour les visiteurs.

La première vraie occasion arrive peu après le quart d’heure de jeu mais Bjorn Meijer ne parvient pas à cadrer sa frappe après une belle action individuelle de Hans Vanaken. Le Standard répond dans la foulée mais le tir lointain de Konstantinos Laifis passe au-dessus du but de Simon Mignolet.

Mais le héros brugeois de la première mi-temps est Clinton Mata. Le latéral tacle in extremis pour éviter l’ouverture du score des pieds de Philip Zinckernagel. Un tacle qui aura des conséquences puisque le numéro 77 est contraint de céder sa place à Denis Odoi.

Les Brugeois continuent ensuite à pousser mais manquent toujours de précision dans le dernier geste, notamment Noa Lang, qui ne réussit pas à cadrer deux occasions dangereuses.

La deuxième période entame sur les mêmes bases que la première : de l’intensité, des occasions mais un manque de précision dans le geste final.

Le tournant du match arrive à l’heure de jeu puisque Ferran Jutgla est à la réception d’un centre millimétré de Lang pour ouvrir le score de la tête et inscrire son premier but en 2023. Il est proche de doubler la mise quelques minutes plus tard mais Arnaud Bodart se montre attentif. Les Rouches poussent ensuite mais ne parviennent pas réellement à créer le danger dans la surface brugeoise malgré une double parade de Mignolet. En fin de match, Meijer tue tout suspense d'un coup-franc imparable.

Les Blauw en Zwart s’imposent donc et prennent une option sur le top 4 en laissant leur adversaire du jour à quatre unités.