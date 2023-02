Bruges s’incline face à Benfica et voit les quarts de finale de la Ligue des Champions s’éloigner

Bruges a, par moments, fait jeu égal avec Benfica mais les Portugais se sont montrés supérieurs aux Brugeois et se sont imposés (0-2). Joao Mario a ouvert la marque sur penalty en début de deuxième mi-temps avant que Neres ne profite d’une erreur de Meijer pour faire 0-2 et donner un bel avantage aux Portugais avant le match retour.

Les deux équipes rentrent bien dans la rencontre et se créent des petites opportunités. Bruges presse bien et empêche les Portugais de développer leur jeu, en remportant beaucoup de deuxièmes ballons.

La première grosse occasion est tout de même à mettre à l’actif des Portugais. Sur une phase arrêtée donnée en deux temps, Rafa reprend de l’extérieur du pied droit mais sa frappe rebondit sur le poteau de Simon Mignolet (30e).

Benfica prend le dessus sur la deuxième partie de la première mi-temps mais c’est Bruges qui passe tout proche de l’ouverture du score. Odoi est trouvé au deuxième poteau sur coup franc par Lang et sa tête est déviée dans le but mais le Brugeois était hors-jeu et le but est donc annulé (45e).

Dès le retour des vestiaires, Benfica se crée une grosse possibilité. Ramos coupe la trajectoire d’un coup franc mais sa reprise passe à côté (46e).

A la 51, les Lisboètes obtiennent un penalty pour une faute d’Hendry. Le défenseur brugeois ne voit pas Ramos passer devant lui et en voulant dégager le ballon, accroche l’attaquant portugais. Joao Mario prend ses responsabilités et trompe un Mignolet parti du bon côté mais qui ne peut que dévier sur sa latte avant que le ballon ne rentre au fond des filets.

Benfica est l’équipe la plus dangereuse en deuxième période mais les Portugais. Bruges pousse dans les dix dernières minutes pour tenter d’égaliser mais les hommes de Scott Parker ne parviennent pas à inquiéter Vlachodimos.

Ils sont même punis à la 88e sur une erreur de Meijer. Le défenseur brugeois attend trop et Neres lui récupère le ballon. Le Brésilien file au but et trompe Mignolet d’un plat du pied gauche croisé. Neres pense même faire 0-3 à la 92e mais est signalé hors-jeu.

Bruges s’incline 0-2 et devra aller s’imposer à Lisbonne pour espérer se qualifier en quart de finale de cette Ligue des Champions.