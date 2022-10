Bruges s’impose au petit trot et fait le plein de confiance avant de recevoir l’Atletico de Madrid

Bruges s’est imposé (3-0) face à Malines sans forcer son talent. Une victoire nette et sans bavure qui vient gommer la lourde défaite au Standard.

À quelques jours d’une rencontre importante en Ligue des Champions, les Brugeois reçoivent Malines. Bien décidé à préserver quelques cadres, Carl Hoefkens a quelque peu modifié son onze de départ. Outre Boyata, légèrement blessé, le mentor local a entre autres fait souffler Balanta, Yaremchuk et Olsen. À charge donc pour cette formation un peu inhabituelle de trouver rapidement ses marques. En face, c’est Steven Defour qui dirige les Malinois en l’absence de Danny Buijs pour suspension.

Si l’entame de match est timide, ce sont bien les Blauw en Zwart qui vont mettre le pied sur le ballon. Au gré des minutes, les champions de Belgique en titre gagnent du terrain. Une domination qui va se traduire dans les chiffres. À la suite d’une belle construction brugeoise, Jutgla (37e) a tout le temps d’armer une lourde frappe que Coucke ne peut que dévier dans ses filets.

Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas réellement. Sobol (53e) va même rapidement mettre les siens à l’abri sur un coup franc direct. Le trou est fait et on ne reverra plus les Malinois malgré quelques velléités. Il faudra attendre les changements brugeois pour redynamiser les débats. Noa Lang, qui retrouve les terrains après sa blessure face à Courtrai le 21 août dernier, et Buchanan sont très remuants aux avant-postes. Et si Coucke a la main ferme sur un envoi enroulé de Vanaken dans la surface, le gardien visiteur, pourtant très bon ce samedi, doit encore se retourner une dernière fois. Buchanan donne au score ses allures finales (86e) sur une passe décisive de Lang.

Bruges se relance donc idéalement en championnat à cinq points de l’Antwerp qui joue demain. Tous les yeux brugeois sont maintenant rivés sur la rencontre face à l’Atletico de Madrid. Le Club tentera de conserver la première place de son groupe en Ligue des Champions. Du côté malinois, c’est une occasion galvaudée de se replacer dans la colonne de gauche du classement.