Bruges proche de casser sa tirelire, 11 millions sur le Kosovar Muriqi ?

Non content de s’être déjà renforcé en attaque en enregistrant l’arrivée du canadien Cyle Larin en provenance de Besiktas, le Club Bruges serait tout proche d’attirer le buteur international kosovar Vedat Muriqi (41 capes, 20 buts en sélection). C’est le spécialiste du mercato Fabrizio Romano qui l'annonce mardi soir.

Muriqi, en échec à la Lazio Rome, a surtout montré ses qualités en Süper Lig turque où il a évolué pour 4 clubs différents en six saisons. Il s’est principalement illustré à Fenerbahçe, avec 17 buts en 36 apparitions.

La Lazio Rome a mis les moyens pour attirer le Kosovar en 2020, en le payant 20 millions d’euros au club turc. Muriqi ne s’impose pas en une saison et demie dans la capitale italienne ; il a marqué 2 buts en 49 apparitions pour la Lazio, dont 13 en tant que titulaire.

Le buteur a passé l’hiver dernier à Majorque pour se relancer. Son passage en Liga sera de meilleure facture, avec 5 buts et 3 assists en 17 matchs.

Cette fin de saison en Espagne et ses performances en Turquie auraient convaincu le champion de Belgique en titre de casser sa tirelire pour Muriqi.