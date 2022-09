Bruges – Leverkusen : "On a fait une bonne répétition générale mais la Champions League, c’est autre chose", prévient Mignolet

Le Club Bruges s’apprête à disputer la phase de poules de la Ligue des Champions pour la cinquième année consécutive. Ce mercredi, c’est le Bayer Leverkusen qui se dressera devant les Blauw en Zwart pour ce qui sera le premier match d’un groupe B dans lequel figurent également l’Atlético de Madrid et Porto.

Ce premier pas en Europe, les Brugeois l’envisagent avec confiance, notamment grâce à une belle série réalisée en championnat.

"Je crois qu’on est dans une bonne condition pour le moment", expliquait Simon Mignolet au micro d’Eby Brouzakis vendredi dernier après le succès 4-0 du Club face au Cercle.

"On va aborder ce match avec confiance grâce à ces quatre victoires consécutives et ce succès dans le derby. On a fait une bonne répétition générale mais la Champions League c’est encore autre chose", rappelle Mignolet.

Incapables d’accrocher la troisième place de sa poule synonyme d’Europa League l’an dernier, Bruges et Mignolet sont convaincus que tout peut arriver dans cette poule.

"Les matches à domicile sont les matches clés", prévient Mignolet. "Dans chaque match, on aura la possibilité de ramener des points mais ce sera à chaque fois très chaud", ajoute-t-il.

Le portier des Blauw en Zwart est en tout cas convaincu que son équipe n’est pas encore au top et peut progresser dans les prochaines semaines, notamment grâce à une profondeur de noyau enviable.

"On a encore besoin de quelques semaines pour être au top, pour trouver les automatismes avec tous les joueurs car certains viennent seulement d’arriver. Il leur faudra encore un peu de temps pour s’adapter. On dispose de joueurs qui peuvent entrer et faire la différence quand d’autres sont fatigués. Cela nous apporte beaucoup d’énergie. On a vraiment un très beau noyau. On n’a pas seulement un bon onze de base mais à chaque poste, on a deux joueurs qui peuvent être titulaires", s’est encore réjoui Mignolet.