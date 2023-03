Bruges – La Panne : un nouveau duel Wiebes-Balsamo ou une course de bordures ?

Avec une victoire et trois podiums en cinq éditions, les Belges ont régulièrement brillé à La Panne. En l’absence de Lotte Kopecky, on suivra particulièrement Shari Bossuyt, victorieuse sur le Tour de Normandie, et Julie De Wilde, deux fois 7e ces dernières semaines.



La question est de savoir qui sera encore là pour jouer la victoire si le vent s’en mêle. Et selon les prévisions météo, on pourrait assister à un beau chantier. Trek-Segafredo et SD Worx auront certainement la volonté de durcir la course si l’occasion se présente.