Bruges – La Panne : un championnat du monde des sprinters, sauf si le vent s’en mêle

Sur papier, les 211 kilomètres de l’édition 2023 ne recèlent pas la moindre difficulté. Après une courte partie en ligne, les coureurs rejoindront le circuit final qu’ils emprunteront à trois reprises. Mais les différents passages dans "De Moeren" – une longue ligne droite battue par les vents – peuvent faire plus de dégâts que certains bergs flandriens. A condition qu’Éole souffle suffisamment fort et dans la bonne direction. Le vent du Sud Ouest annoncé ce mercredi pourrait faire bien suffire à disloquer le peloton.



Depuis que les Trois Jours de La Panne se sont mués en classique d’un jour, les sprinters se sont taillé la part du lion. En cinq éditions, seul Yves Lampaert a pu piéger les pur-sangs du peloton.



Les 22 équipes au départ ont donc évidemment dépêché leurs coureurs les plus rapides. Ce qui donne à la start-list un air de championnat du monde des sprinters. A part Tim Merlier (5 victoires), tenant du titre, et Arnaud De Lie (3 victoires), il ne manque pas grand monde.