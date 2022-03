Bruges-La Panne : des dotations équivalentes pour les courses messieurs et dames

La course cycliste Bruges-La Panne, inscrite au calendrier WorldTour tant chez les messieurs que chez les dames, a été présentée mercredi à la maison communale de La Panne.

La course messieurs, désormais dénommée Minerva Classic Bruges-La Panne, et son équivalent féminin, l’Exterioo Women’s Classic Bruges-La Panne, se tiendront les 23 et 24 mars prochains. La dotation du rendez-vous féminin a été augmentée à 40.000 euros, ce qui équivaut à la course messieurs. "C’est une nouvelle fantastique", a réagi la championne de Belgique Lotte Kopecky.

La course, qui a prolongé son partenariat avec Bruges jusqu’en 2026, présentera un plateau inhérent à son statut WorldTour. L’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe), vainqueur sortant, sera bel et bien au départ de cette 46e édition, comme le Néerlandais Fabio Jakobsen chez Quick-Step Alpha Vinyl et l’Australien Caleb Ewan pour Lotto Soudal. D’autres cadors du sprint seront présents comme le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) ou encore le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

Chez les dames, la championne de Belgique Lotte Kopecky emmènera l’équipe SD Worx. Lauréate de la 4e édition en 2021, l’Australienne Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) visera le doublé alors que la championne du monde italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) et la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM), qui s’est imposée en 2020, auront également une carte à jouer.

Le passage dans Les Moëres, tronçon exposé au vent où des bordures peuvent survenir, pourrait s’avérer décisif.