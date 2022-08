Bruges fait le forcing pour Sander Berge : une offre de 15 (!) millions d’euros refusée

Eder Balanta et Mats Rits blessés, Bruges semble bel et bien décidé à renforcer encore un tantinet un entre-jeu jugé trop friable. C’est en tout cas ce qu’annoncent nos confrères de HLN puisque, selon leurs informations, les Blauw&Zwart feraient le forcing pour tenter de rapatrier l’ancien Genkois, Sander Berge, en Pro League.

Les Brugeois auraient même déjà fait une offre de 15 millions d’euros (+ bonus) … refusée par Sheffield United. Reste donc à voir si le board brugeois acceptera de débourser encore quelques millions de plus pour faire craquer la direction anglaise et faire venir le Norvégien de 24 ans.

Si ce transfert venait à se concrétiser, il exploserait tous les records en Pro League puisque l’arrivée de Zinho Vanheusden, pour plus de 12 million au Standard, reste encore aujourd’hui le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire de notre championnat.

Il illustrerait sans doute aussi que, financièrement, Bruges est entré dans une nouvelle catégorie et n’hésite désormais plus à débourser des grosses sommes pour renforcer son noyau. L’arrivée de Kamal Sowah pour 9 millions en avait été une 1e preuve, le renfort potentiellement encore plus bling-bling de Berge pourrait en être une autre.

Pour rappel, Berge avait fait les beaux jours de Genk entre 2017 et 2020, participant grandement au titre de 2019, avant de lever les voiles vers la Premier League. Un transfert qui, déjà à l’époque, avait fait pas mal de bruit puisque les Limbourgeois avaient palpé 23 millions pour le Norvégien.