Bruges et l’Union ne parviennent pas à se départager dans une rencontre équilibrée

Bruges et l’Union Saint-Gilloise se sont quittés dos à dos ce vendredi soir. Les Unionistes avaient ouvert la marque par Lapoussin de la tête mais les Brugeois ont égalisé grâce à Vanaken, lui aussi de la tête. L’Union a dominé en deuxième période mais n’est pas parvenue à inscrire un deuxième but synonyme de victoire.

Le Club Bruges met la pression d’emblée et se crée rapidement la première occasion de la rencontre. Lang rentre dans le jeu depuis son côté gauche et tente une frappe de loin. Moris se détend bien et dévie sur son poteau (3e).

Buchanan passe à son tour proche de l’ouverture du score mais sa frappe au premier poteau atterrit dans le petit filet (20e).

C’est pourtant l’Union qui ouvre la marque. Lazare trouve Nieuwkoop sur le flanc droit. L’arrière droit de l’Union centre et trouve Lapoussin dans le petit rectangle, qui reprend le ballon d’une tête croisée qui termine au fond des filets (24e).

Les Unionistes prennent alors le contrôle du match et poussent les Brugeois dans les cordes.

Bruges parvient tout de même à égaliser juste avant la mi-temps. Un centre très aérien de Mata de la droite retombe dans le petit rectangle. Moris ne sort pas et Vanaken s’élève plus haut que la défense. Sa tête croisée trompe Moris et remet Bruges dans le match (43e).

La deuxième mi-temps est équilibrée et les deux équipes se créent quelques belles opportunités. L’Union reprend le dessus dans les 20 dernières minutes et les Brugeois peinent à ressortir.

Sur une récupération haute de Teuma, l’Union se crée une belle occasion. Lapoussin centre au deuxième poteau et Nilsson reprend de la tête mais le ballon passe juste à côté (79e).

L’Union pousse mais gaspille et ne parvient pas à prendre l’avantage. Le score n'évolue plus. Bruges est 4e avec 42 unités, l'Union reste 2e avec 56 points.