Bruges et l’Antwerp se neutralisent au terme d’un match renversant et font les affaires de Genk (2-2)

A la 72e minute, Michael Frey remplace Ritchie De Laet. L’attaquant suisse insuffle sa hargne et change la face du match. Il est à l’origine et à la conclusion de la réduction de l’écart en reprenant un centre au seuil du petit rectangle (75e, 2-1). Une minute plus tard, le jeune Christopher Scott est touché au visage dans un duel avec Mechele. Jonathan Lardot siffle un penalty que Vincent Janssen transforme puissamment (76e, 2-2). Ce partage obtenu par les Anversois revêt une saveur douce pour les Anversois, qui traversent une période plus turbulente après leur début de saison idyllique. Ce partage fait les affaires de Genk qui voit ses deux poursuivants au classement laisser des points dans la bataille.