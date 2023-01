Bruges et Charleroi se quittent dos à dos, dans un match très plaisant (2-2)

Scott Parker décide de faire monter Olsen pour le deuxième acte. Un choix judicieux. Vanaken lance le nouveau venu danois dans la profondeur. Olsen se retrouve seul face à Koffi et place le ballon entre les jambes du portier carolo. On joue depuis 50 minutes et le match est complètement relancé.

Bruges met la pression sur la défense des Zèbres, se crée plusieurs occasions, qui ne donnent rien. A un quart d’heure de la fin Mehdi Boukamir, en position de dernier défenseur, tacle fautivement Olsen à l’entrée du grand rectangle. Jonathan Lardot brandit un carton rouge.

Bruges, en supériorité numérique, pousse encore et encore mais Charleroi résiste et arrache un point amplement mérité, sur l’ensemble de la rencontre.

Au classement général Bruges est provisoirement 4e, Charleroi est 13e avec 27 points, et 6 longeurs d’avance sur Courtrai son plus proche poursuivant. La semaine prochaine Charleroi accueillera l'Union, et Bruges jouera à Zulte-Waregem.