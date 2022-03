Bruges acquiert un manuscrit unique du 16e rédigé à la demande de l’évêque Jan De Witte

L’ouvrage, qui était jusqu’à ce jour en des mains privées, sera exposé le 31 mars lors d’une présentation de Ludo Van Damme consacrée à Bruges, ses bibliothèques et la culture littéraire au 16e siècle. A partir du 28 octobre, le manuscrit fera partie de l’exposition intitulée "Les yeux dans les yeux avec la mort. Hugo van der Goes, vieux maître, nouveaux regards".