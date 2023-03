"Bruges a-t-il décidé trop tôt de se séparer de Carl Hoefkens ? C’est ça la vraie question…"

On se rapproche de la fin de la phase classique. Des tendances se dessinent mais il reste beaucoup d’inconnues. Parmi celles-ci, le Bruges parviendra-t-il à raccrocher le wagon du top 4 ? Les Brugeois entament une semaine cruciale avec le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Benfica mardi et le match décisif face à un concurrent direct, le Standard, le week-end prochain. Après une nouvelle contre-performance face à Ostende vendredi derniers, Bruges est dans l’œil du cyclone et Scott Parker est sur la sellette. Mais pour Benjamin Deceuninck, le mal qui touche Bruges est bien plus profond encore.

"J’avais dit la semaine passée, et on était nombreux à le penser, que Bruges était parti pour assurer le top 4. Ils avaient gagné contre leur concurrent Gand, dans la manière c’était un peu meilleur et puis BAM, cinq jours plus tard c’est un des pires matches qu’ils aient sorti cette année sous l’ère Parker, qui n’était déjà pas grandiose. Le mal est sans doute plus profond. Alors je dis ça mais j’imagine qu’ils vont peut-être sortir des gros matches sans doute dans les jours à venir. Ils ont une grosse semaine, la Ligue des champions plus le Standard, concurrent direct pour le top quatre avec Gand. C’est vraiment une semaine capitale pour les Brugeois. On va voir comment ils vont s’en sortir. […] Quand je dis que le mal est plus profond, il faudrait que ça se passe bien cette semaine pour que ça reparte dans l’autre sens. Qu’ils se qualifient en Ligue des Champions alors que personne ne les voit le faire et qu’ils ne perdent pas contre le Standard. Et là peut-être que mentalement ils pourraient passer au-dessus de cette période. Est-ce qu’il y a plusieurs problèmes, est-ce que les dirigeants n’ont pas vu venir que les cadres qui étaient là depuis de nombreuses années allaient peut-être un peu ronronner cette année. C’est peut-être ça le principal problème. Il y en a beaucoup en tout cas à Bruges."

Faut-il se séparer de Scott Parker ? "Je ne sais pas si c’est la solution. Un électrochoc ? Ils ont déjà voulu en provoquer un avec le licenciement de Carl Hoefkens, ça n’a pas marché. Ils étaient déjà sur la pente descendante, ça commençait à coincer. Même si on se souvient tous du beau parcours en Europe et c’est vrai c’était remarquable. Est-ce qu’ils ont décidé trop tôt de se séparer de Karl Hoefkens ? Ça, c’est la vraie question. Est-ce que maintenant il faut encore changer d’entraîneur ? Je ne sais pas… Ils ont toutes les informations, sans doute plus que nous, sur la façon dont tout le monde réagit à l’entraîneur, à son discours. Est-ce que le mal est plus profond ? L’équilibre du noyau, le fait que les cadres de l’équipe ont tout gagné en Belgique, qu’inconsciemment ils n’en font pas un peu moins…"

Les joueurs avaient l’air un peu perdus sur le terrain… "Mais face à Gand, on avait vu de bonnes choses. On avait revu des ingrédients qui fonctionnaient sous Clément. Notamment Clinton Mata, qui avait fait un bon match. Vanaken absent sur le terrain. Lang montre encore des choses de temps en temps mais de moins en moins aussi. Il y a aussi beaucoup de concurrence, je ne sais pas si c’est ça qui pourrit l’ambiance et qui fait que ces joueurs ne vont pas tous dans la même direction. C’est ça qui fait la force du Standard, et c’est peut-être le principal problème de Bruges."

Donc plutôt une bonne idée d’avoir maintenu Parker à son poste pour le déplacement à Benfica ? "Je ne sais pas si un autre entraîneur arriverait à tirer quelque chose de cette équipe tout de suite. C’est ça la question. Moi je pense qu’il y a un problème plus profond et que Bruges s’est un peu installé sur sa puissance financière et son avance prise en travaillant très bien ces dernières années mais qu’en football si on se relâche une saison, ça peut repartir dans l’autre sens. Je ne sais pas si c’est ça qui arrive à Bruges. Il y a peut-être un problème avec l’entraîneur mais je pense qu’il y a d’autres problèmes au Club de Bruges cette saison. Il y a une grosse remise en questions à avoir."