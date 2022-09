Brugelette : Ma vie d'élève dans une classe en préfabriqué

Margot et Louis vivent leur deuxième rentrée dans une "classe conteneur". "Quand on est revenu à l’école, on pensait que le chantier avait un peu plus avancé", avoue Margot. Ce qui la gêne le plus, au quotidien ? "Les fuites d’eau. Parfois on doit même changer de place parce qu’il y a des gouttes qui tombent sur nos feuilles. L’eau stagne aussi entre les conteneurs, et si on n’y fait pas attention, on a nos chaussures et nos chaussettes trempées". Se réchauffer n’est pas une sinécure, poursuit Louis. "Si vingt classes allument le chauffage en même temps, les plombs pètent ! Donc il faut aller réparer, ça prend du temps. On remet nos vestes. Plus rien ne fonctionne évidemment : pas de lumière, pas de tableau interactif…" Le bruit lui semble aussi beaucoup plus important dans des modules préfabriqués que dans des classes "en dur". "Si en haut, on marche, on tape des pieds, ou si dans la classe à côté la prof utilise le tableau interactif et passe par exemple une musique, impossible de se concentrer ! On entend tout".

Il est midi. Les élèves déballent leurs tartines en classe. Pas de réfectoire à la Maison des Phénix. Pas de salle de sports non plus. "L’été, on va au parc. Mais c’est difficile de faire du sport en plein soleil, avec très peu d’ombre. Et l’hiver, on met des pulls", poursuit Louis. Comme Margot, il "n’en fait pas une maladie". "Au niveau des apprentissages, ici, on a tout ce qu’il nous faut. Mais si on avait des bâtiments en dur, ce serait un vrai plus!", conclut la jeune fille.