Brugelette : les démarches pour le retour en Chine du panda Tian Bao ont commencé

Dans un communiqué, le parc de Brugelette indique que "Pairi Daiza a conclu un accord avec la China Wildlife Conservation Association (CWCA) permettant à l’aîné des pandas géants nés en Belgique de rester en 2022 dans le Jardin des Mondes. Toutefois, à la lumière de la situation épidémique, les deux parties vont également entamer les démarches nécessaires au transport de Tian Bao vers la Chine cette année."

Le même communiqué rassure cependant sur l'avenir des jumeaux pandas, Bao Di et Bao Mei, nés eux aussi à Cambron. "Ils vont s’installer ensemble dans un nouveau territoire qui sera expressément construit pour eux" indique le Parc.

La séparation des jumeaux et de la maman panda devrait permettre de relancer des tentatives de procréation dans le cadre du programme de conservation de cette espèce vulnérable.

Le panda est un être solitaire

La reproduction nécessite un parcours particulièrement compliqué pour les pandas géants. Les femelles ne sont fertiles qu’un à trois jours par an. Et leurs chaleurs ne débutent que lorsque leurs petits ont pris leur envol. Par ailleurs, en raison de leur quasi absence de libido et de leur instinct solitaire, le rapprochement naturel entre mâle et femelle est peu fructueux.

Le Parc précise qu'il est probable que l’année prochaine tous les éléments soient réunis pour que les vétérinaires de Pairi Daiza et des experts chinois puissent relancer un programme de procréation. "La reproduction des pandas géants, même assistée, est un énorme défi" confie Tim Bouts Directeur Zoologique de Pairi Daiza, "Lorsque Hao Hao sera prête, nous tenterons de l’aider à redevenir maman. Cette étape très complexe est assurément l’un des challenges les plus importants pour notre équipe".