Brugelette : deux nouveaux orangs-outans, Julia et Moli, au parc Pairi Daiza

Julia et Moli sont des orangs-outans de Sumatra. Mère et fille ont rejoint le parc dans le cadre du programme européen de conservation de cette espèce en danger critique d’extinction. Julia est née au zoo de Munich (Allemagne) en 2002 et sa fille Anna-Hanna, surnommée Moli par ses soigneurs Hongrois, née à Budapest en 2014 sont arrivées à Pairi Daiza le 30 janvier dernier.

Ces deux orangs-outans viennent du zoo de Budapest (Hongrie). Les orangs-outans sont une espèce classée "en danger critique d’extinction" par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Le parc de Brugelette héberge désormais huit orangs-outans de l’espèce originaire du nord de la grande île indonésienne de Sumatra. Victimes du braconnage et de la destruction de leur habitat forestier, remplacé notamment par d’immenses plantations de palmiers à huile, les orangs-outans voient leur population lentement décliner. "On estime qu’il subsiste à peine 14.000 orangs-outans de Sumatra dans la Nature. À ce rythme et sans action résolue en faveur de la protection de l’espèce, ces animaux très intelligents et si particuliers auront bientôt complètement disparu de la nature" affirme le parc dans un communiqué.

Julia et Moli vont partager le territoire de Gempa (16 ans) et Sinta (27 ans) pour optimiser les chances de reproduction de l’espèce.