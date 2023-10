Brugelette : deux diables de Tasmanie à Pairi Daiza

Deux diables de Tasmanie ont récemment rejoint Pairi Daiza à Brugelette annonce le parc ce vendredi. Il fait partie des sept zoos européens qui hébergent le mammifère endémique de l'île de Tasmanie.

Les deux jeunes mâles, baptisés Marvin (2 ans et 3 mois) et Merris (2 ans et 6 mois), ont suivi une période d'adaptation en coulisses et sont désormais visibles dans le monde australien de Pairi Daiza, le Cap Austral. Des soigneurs du parc ont suivi une formation, notamment en Australie, pour apprendre à prendre soin d'eux. Le parc animalier souligne le caractère exceptionnel de cette présence, car les diables de Tasmanie sont rares en dehors de l'Australie. Seuls sept zoos en Europe ont reçu l'autorisation du gouvernement de Tasmanie d'en héberger et le zoo de Copenhague, au Danemark, gère la reproduction du marsupial carnivore pour l'Europe. Une "population de réserve" est constituée au cas où le groupe de diables de Tasmanie disparaîtrait à l'état sauvage.

Depuis la fin du XXe siècle, l'espèce est victime d'un cancer contagieux, une tumeur faciale qui se transmet par des morsures et lors des accouplements. Pairi Daiza soutient ce programme depuis 2017. Les deux diables de Tasmanie vivront dans le parc de Brugelette jusqu'à ce que le zoo de Copenhague leur trouve éventuellement une femelle compatible.