BruCity, le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, ouvre ses portes lundi

BruCity, le tout nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles situé sur le site de l'ancien Parking 58, sera ouvert au public dès lundi, a annoncé vendredi la commune par voie de communiqué.

BruCity a pour ambition de simplifier davantage les services administratifs pour les Bruxellois, en mettant l'accent sur la numérisation.

Depuis ce vendredi, les guichets de l'ancien centre administratif, situé boulevard Anspach, sont définitivement fermés. Installé à deux pas de là, le nouveau bâtiment passif et moderne est reconnaissable à ses différentes couches et façades vitrées. Un parking souterrain pouvant accueillir 450 voitures et 250 vélos vient en remplacement du Parking 58.

Tous les départements de la Ville de Bruxelles sont désormais rassemblés en un seul et même endroit, offrant aux citoyens des services simplifiés avec un accueil meilleur et plus efficace. Grâce à une numérisation poussée, les services sont à la fois plus accessibles et plus autonomes, assure l'administration communale.

BruCity ne sera pas qu'un simple bâtiment administratif, poursuit-elle. En effet, divers espaces accueilleront des salles d'études et de réunion pour les associations ou les étudiants, entre autres. Le conseil communal de la Ville de Bruxelles se réunira également dans une nouvelle salle située sur ce site.

Les travaux ont duré quatre ans et ont débuté en 2018 avec la démolition du Parking 58. Les premiers travaux de terrassement ont commencé fin de la même année. De mai à juin 2019, des fouilles archéologiques ont été menées sur le site mettant le chantier à l'arrêt. Ce n'est qu'après cela que les grands travaux ont pu débuter, en 2020. Le bâtiment est à présent entièrement terminé.