Bruce Willis : Sixième sens, le film qu'il fut obligé de tourner

Mais le saviez vous, l'acteur a été obligé de faire ce film pour éviter un procès ? Il était en effet responsable de l'arrêt de "Broadway Brawler", une comédie romantique de Disney. Le tournage avait commencé depuis trois semaines mais les critiques incessantes de Bruce Willis envers le jeu des acteurs, le directeur de la photo, le réalisateur ont provoqué l'arrêt pur et simple de la production qui avait pourtant déjà couté plus de quatorze millions de dollars. Pour éviter à Bruce Willis un procès qui lui aurait couté environ 17,5 millions de dollars, son agent a négocié qu'il accepte de tourner trois films Disney, Sale môme de Jon Turtelbaub, Armageddon de Michael Bay et Sixième Sens de M.Night Shyamalan pour le modeste salaire de trois millions de dollars au lieu des 20 millions habituels.