Bruce Willis : sa femme partage une vidéo émouvante pour leur anniversaire de mariage

Diagnostiqué de démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative incurable, Bruce Willis a été contraint de mettre fin à sa carrière. Depuis, ses fans ont principalement de ses nouvelles via les posts Instagram de sa famille.

Son ex-femme Demi Moore a récemment partagé une vidéo du 68e anniversaire de l'acteur après avoir emménagé chez lui et sa femme. On le découvrait souriant, entouré de sa famille. Une vision qui a fait du bien, bien différente des nouvelles que partage habituellement sa femme Emma Heming sur leur quotidien. Mais cette fois-ci, c'est elle qui régale les internautes en partageant une vidéo pleine de joie et d'émotions dans une publication Instagram.

Le 21 mars 2023 marquait leur 14e anniversaire de mariage. Prise de nostalgie, elle a dévoilé des images qui datent de 2019, soit de leur 10e anniversaire. Pour marquer le coup, ils avaient décidé de renouveler leurs vœux à l'endroit où ils s'étaient mariés en 2009. Aujourd'hui, elle estime avoir pris la bonne décision et incite ses followers à toujours chérir les moments passés avec leurs proches.

"Saisissez toutes les occasions de vous réunir et de faire la fête avec votre famille et vos amis. Ce sont ces moments et ces beaux souvenirs que vous garderez toute votre vie. En faisant cela, nous pouvons garder ces souvenirs en sécurité et en vie pour ceux qui n'en ont pas la possibilité", a-t-elle écrit.