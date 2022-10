Bruce Willis : sa femme dévoile des images rares de l'acteur après l'annonce de sa maladie

En légende de cette vidéo, Emma Heming a titré : "Nous ne croyons pas à la perfection ici, mais à notre été 2022 qui s'en rapproche. En réalité, c'était magique."

On y voit l'acteur de Die Hard jouait avec ses enfants de 10 et 8 ans. La vidéo a rassemblé plus de 400 000 vues et a provoqué une vague d'émotion sur Instagram. Dans cette vidéo, on peut y voir aussi l'acteur regardait la série Stranger Things avec ses deux filles.

A 67 ans, Bruce Willis profite de sa famille ainsi que de la nature qui entoure la maison familiale, un décor digne d'un film de cinéma.