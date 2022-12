Bruce Willis malade : une nouvelle photo de l'acteur fait parler

Sur cette image, on y découvre le comédien avec son ex compagne ainsi que leurs trois filles et sa femme Emma Heming Willis.

Les repas de famille de fin d'année ont déjà commencé dans la famille Willis. En légende du post Instagram, Demi Moore déclare : "Nous sommes une FAMILLE ! C’est parti pour l'esprit des fêtes de fin d'année."

En réponse, l'actuelle femme de l'acteur a commenté : "Quelle soirée amusante"

Parmi les photos postées par l'actrice jouant dans "Striptease", on y découvre Bruce Willis amaigri mais souriant.

Le post a été liké plus de 270 000 fois en moins de 24h, ce qui montre le soutien infaillible des fans de l'acteur.