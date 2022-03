Bruce Willis, LeBron James et Jared Leto, stars malgré eux des Razzie Awards 2022

Après Sia l'année précédente, la palme, mais pas d'or, revient pour cette 42e édition à la captation de la comédie musicale Diana, sur le destin de Lady Di. Diffusée sur Netflix, elle a accumulé les récompenses peu flatteuses, 5 au total dont celle du 'pire film' et de la 'pire actrice'. L'oeuvre en elle-même n'est restée à Broadway que pour 33 représentations.

LeBron James repart quant à lui avec le Razzie du pire acteur pour son jeu (abominable ?) dans Space Jam : Nouvelle Ere.

Cette suite du film popularisé par Michael Jordan mêle prises de vue réelles et scènes d'animation avec les vedettes de Warner Bros, les Looney Tunes. Les organisateurs de l'événement qualifiaient même cette œuvre de "publicité longue de 115 minutes pour tout ce qui est produit par WarnerMedia". Elle a remporté en tout trois trophées.

Autre acteur qui aurait préféré ne pas figurer au palmarès 2022, Jared Leto, également chanteur du groupe Thirty Seconds To Mars. Il reçoit le prix du 'pire second rôle masculin' pour son jeu et son étonnant accent italien dans House of Gucci. Il était pourtant nommé dans plusieurs catégories des Oscars pour ce rôle.

Enfin, on note l'apparition d'une nouvelle catégorie, entièrement consacrée à Bruce Willis. Elle permet de désigner sa 'pire performance dans un film de 2021'.

C'est le film Cosmic Sin qui a raflé la mise peu disputée puisqu'évidemment, Bruce Willis était le seul acteur en lice. L'acteur américain multiplie en effet les apparitions dans les films à petits budgets, diffusés seulement sur les plateformes de streaming, avec des rôles souvent identiques : shérif, ancien flic, général à la retraite ou ex-agent de la CIA.