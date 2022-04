Bruce Willis garde le sourire après sa retraite du cinéma, dans un cliché dévoilé par son épouse

Sur Instagram, son épouse depuis 2009, la mannequin Emma Heming a partagé deux clichés d'elle et l'acteur pris par une de leurs deux filles, Mabel Ray, lors d'une balade en forêt.

"Papa et Maman dans leur habitat de prédilection" peut-on lire en légende des deux photos, sur lesquelles Bruce Willis et Emma Heming, assis sur un tronc d'arbre, sont enlacés et esquissent un large sourire.

En story, la mannequin de 43 ans a aussi partagé une vidéo de cette promenade sous le soleil printanier : on y voit l'acteur de 67 ans marcher le long d'une rivière et observer sa fille et le paysage sauvage qui s'offre à lui.