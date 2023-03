Bruce Willis fête son anniversaire et apparaît pour la première fois sur les réseaux depuis son diagnostic de démence

Ce dimanche, Bruce Willis a fêté son 68e anniversaire entouré de sa tribu : sa femme, Emma Heming, son ex, Demi Moore, et ses 5 enfants. Récemment diagnostiqué d’une démence fronto-temporale – toujours incurable à l’heure actuelle -, il est apparu souriant et heureux en famille.

Demi Moore a partagé une vidéo de ce moment malgré tout festif autour du gâteau d’anniversaire, alors que de son côté, son épouse, qui donne régulièrement des nouvelles de leur quotidien centré désormais sur cette terrible maladie, s’est fendue d’une première vidéo dans laquelle elle se livre, bouleversée par ce qu’elle vit, avant d’en poster une seconde en forme d’album de famille rempli de précieux souvenirs.

Pour rappel, le mois dernier, l’acteur a été diagnostiqué de cette maladie dégénérative qui touche les lobes frontaux et temporaux du cerveau, et qui voit le patient changer de comportement et de personnalité (apathie, agressivité, perte du langage, des conventions sociales, de jugement, de repères spatiotemporels, de mobilité…) et évoluer rapidement vers une démence généralisée.

Une forme de démence plus rare et donc moins connue qu'Alzheimer, et qui a été mise en lumière par la famille de Bruce Willis pour inciter les gens concernés à chercher de l'aide, car le diagnostic tarde souvent à être posé, et l'entourage est souvent désemparé, bien plus que le patient en réalité.