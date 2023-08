Bruce Willis dans l'ultime film de Quentin Tarantino ? C'est le souhait du réalisateur

En 2022, Bruce Willis décidait de mettre fin à sa carrière d'acteur. Quelques mois plus tard, on apprenait que l'acteur souffrait d'une démence fronto-temporale, une maladie qui touche les lobes frontaux et temporaux du cerveau. Malgré cela, Quentin Tarantino voudrait le faire sortir de sa retraite pour lui donner un petit rôle dans son prochain (et dernier) film : The Movie Critic.

C'est The Daily Express qui a annoncé la nouvelle. Selon le magazine, Tarantino compte demander à la famille de Bruce Willis si elle serait d'accord qu'il fasse une dernière apparition au cinéma. Une source affirme que le réalisateur se pliera selon leurs souhaits et ne le forcera aucunement si sa famille considère qu'il n'est pas apte. En effet, sa maladie l'amène à perdre l'usage de la parole, oublier les conventions sociales et perdre sa mobilité mais aussi peut rendre agressif.

La femme de Bruce Willis, Emma Heming, avait posté début juin des vidéos de son mari et de ses enfants dans un parc d'attraction. Il semblait aller un peu mieux, ce qui a donné de l'espoir à Tarantino. "Quentin veut lui rendre hommage en offrant à sa légion de fans un petit aperçu de son retour sur grand écran, là où est sa place", explique la source du Daily Express.