Bruce Willis arrête sa carrière : 5 fois où on l’a adoré

C’est l’une des romances qu’on a adoré suivre à cette époque. Celle-ci a débuté lors d’une avant-première en 1987. Après quatre mois de passion, Bruce et Demi se sont mariés à Las Vegas et neuf mois plus tard, ils ont accueilli leur première fille. Par ailleurs, ce couple glamour cumule les tapis rouges et séduit tout le monde entier. Malheureusement, leur carrière, la pression médiatique et les rumeurs l’infidélité de l’acteur donnent raison de leur mariage, et le couple met fin à onze ans de mariage. Une nouvelle qui, on peut le dire, nous a surpris. Toutefois, l’actrice de Ghost a confirmé que son divorce est un divorce réussi. En effet, c’est ce qu’on a pu constater pendant la pandémie lorsqu’ils se sont confinés ensemble.