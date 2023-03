Bruce Springsteen va recevoir la médaille nationale des arts du président Joe Biden

Bruce Springsteen va recevoir la médaille nationale des arts des mains du président américain Joe Biden, lors d’une cérémonie qui se tiendra aujourd’hui (21 mars) à la Maison Blanche. Ces médailles sont remises chaque année aux personnes considérées comme ayant le plus enrichi l’héritage culturel des États-Unis.

"Nous sommes une meilleure nation grâce à leurs contributions", a déclaré Maria Rosario Jackson, présidente de la National Endowment for the Arts (NEA). "Leur travail nous aide à voir le monde différemment. Il nous inspire à atteindre notre plein potentiel et à reconnaître notre humanité commune. Je me joins au président pour les féliciter et les remercier".

La déclaration du NEA décrit Springsteen comme "l’un de nos plus grands interprètes et conteurs", avant de poursuivre : "La musique de Bruce Springsteen célèbre nos triomphes, panse nos blessures et nous donne de l’espoir, capturant l’esprit inflexible de ce que signifie être Américain".

Les autres lauréats de cette année sont la chanteuse de soul Gladys Knight, le musicien portoricain José Feliciano et l’actrice de Seinfeld/Veep Julia Louis-Dreyfus. La cérémonie aura lieu à 21h30 (heure belge) dans la salle Est de la Maison-Blanche, en présence de la Première dame, Mme Jill Biden. Une retransmission en direct de l’événement sera disponible sur le site web de la Maison Blanche.

Ce n’est pas la première fois que le Boss est honoré par les présidents américains. En 2009, il a reçu le prix du Kennedy Center Honors des mains du président américain de l’époque, Barack Obama, et sept ans plus tard, le même homme lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté.

En 2020, Springsteen figurait dans une publicité de 60 secondes intitulée Hometown pour soutenir la candidature de Joe Biden à l’élection présidentielle, et sa chanson de 2012 "We Take Care of Our Own" a été jouée lors des rassemblements de Joe Biden.

Springsteen a également participé à l’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris en interprétant Land of Hope and Dreams au Lincoln Memorial.