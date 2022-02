Bruce Springsteen : une reprise cinq étoiles de “Dancing in the dark”

Actif depuis 2006, le groupe a réussi à se faire connaître à travers le monde via des vidéos de reprises et de morceaux originaux publiées sur YouTube. Sans le soutien d’une maison de disques, de manager ou de spécialiste du marketing, Walk Off the Earth s’est constitué une base de fans solide.

Le groupe s’est surtout fait un nom grâce à ses vidéos de reprises inventives et avait frappé un grand coup en sortant une vidéo nommée "A History of The Beatles 1962-1970". Depuis, il accumule des millions de vues au quotidien avec ses reprises et morceaux originaux.

