Bruce Springsteen & The E Street Band : la tournée a commencé

C'est ce mercredi 1er février que le Boss a démarré sa première tournée en six ans avec son E Street Band à Tampa en Floride.

Il a donné un set de 28 titres qui a démarré sur "No Surrender", mêlé de classiques et de titres du dernier album Letter To You sorti en 2020. Parmi les quelques chansons, on notera “Prove It All Night,” “The Promised Land,” “Candy’s Room,” “The E Street Shuffle,” “Because the Night,” et “The Rising.”

Le rappel s'est étendu sur 7 titres avec “Born to Run,” “Rosalita,” “Dancing in the Dark,” et “Tenth Avenue Freeze-Out,” puis le Boss a proposé une performance solo en acoustique de “I’ll See You in My Dreams.”

Voici quelques vidéos filmées par les fans :