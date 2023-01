Bruce Springsteen, Simple Minds et Steely Dan au programme de Soundtrack sur Classic 21

Soundtrack, ce nouveau rendez-vous emmené par Laurent Debeuf propose la bande originale idéale de votre dimanche matin. Cette émission offre aux mélomanes toute l’actu musicale rock enrichie des histoires indispensables pour faire le lien entre passé et présent ! Vous y retrouverez les titres les plus emblématiques de l’histoire du rock à ceux qui le deviendront peut-être demain. Entouré par Dominique Ragheb, Laurent Rieppi et Walter De Paduwa, Laurent Debeuf revient sur l’actualité musicale de la semaine et décrypte la grande histoire du rock au travers des sorties musicales, rééditions, anniversaires, concerts, etc.