Bruce Springsteen reprend Aretha Franklin

Après ses reprises de "Do I Love You (Indeed I Do)" et "Nightshift", Bruce Springsteen dévoile encore un peu plus son prochain album soul Only the Strong Survive prévu pour le 11 novembre avec sa version de "Don’t Play That Song" d’Aretha Franklin.

Ce titre de 1962 avait été écrit par le co-fondateur d’Atlantic Records, Ahmet Ertegun et Betty Nelson, l’épouse de Ben E. King. C’est ce dernier qui l’avait interprété en premier, mais la version la plus célèbre reste sans nul doute celle de la Queen of Soul en 1970.

La chanson a ensuite été revisitée par des artistes comme Sam Moore, Mariah Carey, Keith Locke et the Quests.