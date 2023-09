Bruce Springsteen reporte tous ses concerts de 2023 à 2024 pour se "rétablir d’un ulcère"

Le dernier concert de Springsteen avant les reports a eu lieu le 3 septembre au MetLife Stadium d’East Rutherford, situé dans son New Jersey natal. Il y a interprété l’extrait de l’album "The River", "Two Hearts", pour la première fois avec le E Street Band depuis six ans, et a terminé par sa reprise de "Jersey Girl" de Tom Waits.

Bruce Springsteen, à la réputation de bête de scène, a déclaré début septembre qu’annuler ces représentations lui "brisait le coeur".

Il était en tournée avec ses musiciens du E Street Band depuis le début de l’année. Il avait déjà annulé deux dates en août pour cause de "maladie", sans en préciser alors la nature.

Le premier " Bruce Springsteen Day " a aussi été officiellement organisé dans le New Jersey ce 23 septembre à l’occasion du 74e anniversaire du Boss.