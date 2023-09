Bruce Springsteen reporte ses concerts de septembre à cause de "symptômes d’un ulcère"

Bruce Springsteen, à la réputation de bête de scène, a déclaré qu’annuler ces représentations lui "brisait le coeur", tout en promettant à ses fans d’être "de retour bientôt".

Il est en tournée avec ses musiciens du E Street Band depuis le début de l’année. Il avait déjà annulé deux dates en août pour cause de "maladie", sans en préciser alors la nature.

La semaine passée pourtant, il avait offert à ses fans du New Jersey à E. Rutherford, sa ville natale, la "meilleure setlist de la tournée", selon plusieurs magazines.

Springsteen s’est écarté de la liste traditionnelle de la tournée en y ajoutant sept chansons préférées des fans.

Au cours des 28 chansons du concert, Springsteen et le E Street Band ont offert aux fans des interprétations de "Two Hearts", "Something in the Night", "Spirit in the Night", "Atlantic City", "Jungleland", "Detroit Medley" et "Jersey Girl".