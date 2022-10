Bruce Springsteen remonte sur scène avec les Killers

Selon une déclaration à la presse de Brandon Flowers, Bruce Springsteen l’avait déjà contacté en février 2020 pour enregistrer un titre ensemble.

Springsteen avait alors craqué sur une performance donnée par le groupe à Glastonbury et il leur avait immédiatement envoyé un SMS pour proposer une collaboration sur ce titre.

A l’époque, Brandon Flowers avait cru à un fake ou une blague, il avait donc recherché sur Google l’origine du numéro de téléphone. Il venait de Freehold, dans le New Jersey, mais il n’était pas convaincu pour autant.

Il avait alors écrit au fils de Bruce et Patti, Evan, avec qui il est ami pour vérifier le numéro.

Comme on le soupçonnait depuis les annonces de Jann Wenner tout récemment, Bruce Springsteen est bel et bien de retour avec un nouvel album. Ce nouveau projet solo est 100% composé de covers de classiques de la soul ! L’album s’intitulera Only the Strong Survive et sortira le 11 novembre.

Springsteen y explore le catalogue légendaire de la Motown, Gamble and Huff, Stax et beaucoup d’autres labels célèbres. Sur ce 21e album studio, le Boss sera accompagné au chant par Sam Moore et par la section cuivre du E Street Band.