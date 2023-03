Bruce Springsteen reçoit la médaille nationale des arts du président Joe Biden

Ce n’est pas la première fois que le Boss est honoré par les présidents américains. En 2009, il a reçu le prix du Kennedy Center Honors des mains du président américain de l’époque, Barack Obama, et sept ans plus tard, le même homme lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté.

En 2020, Springsteen figurait dans une publicité de 60 secondes intitulée Hometown pour soutenir la candidature de Joe Biden à l’élection présidentielle, et sa chanson de 2012 "We Take Care of Our Own" a été jouée lors des rassemblements de Joe Biden.

Springsteen a également participé à l’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris en interprétant Land of Hope and Dreams au Lincoln Memorial.