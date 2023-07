Dre et McCartney sont amis depuis longtemps. En 2021, le rappeur a posté une photo d’eux deux ensemble, avec en légende : "Ici avec l'un de mes héros !!!. Paul McCartney est cool AF !!! Je suis en train de me détendre avec l'un des putains de Beatles !!!"

McCartney et Springsteen se connaissent aussi depuis longtemps, même si le premier reprochait récemment au second d'avoir habitué les fans de musique à s'attendre à des concerts marathons de quatre heures. L'année dernière, les deux hommes ont chanté ensemble "Glory Days" et "I Wanna Be Your Man" lorsque McCartney s'est rendu dans le New Jersey, la région natale de Springsteen.

En ce qui concerne l’actualité musicale de l’un et l’autre, les fans peuvent s'attendre à de nouveaux albums de Paul McCartney et de Dr Dre dans un avenir proche. Le Beatle a " ressuscité son ancien groupe ", pour ainsi dire, grâce à l'Intelligence Artificielle, en utilisant la technologie pour finaliser une démo vieille de plusieurs décennies qu'il prévoit de publier dans le courant de l'année . Quant à Dre, le légendaire rappeur-producteur a refait équipe avec Snoop Dogg pour créer Missionary, un album qui fait suite à Doggystyle, 30 ans après la sortie de son premier album emblématique.

Quant à Bruce Springsteen, il est toujours en pleine tournée suite à un passage remarqué en Belgique le 18 juin dernier.