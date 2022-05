Bruce Springsteen, Patti Smith, Francis Cabrel et d’autres artistes revisitent un classique de Bob Dylan

Une série d’artistes ont décidé de revisiter le clip de "Subterranean Homesick Blues" de Bob Dylan pour célébrer les 60 ans de carrière de l’artiste.

Cette nouvelle vidéo tire son inspiration de la scène d’ouverture du documentaire Don’t Look Back de 1967 qui retraçait la tournée de 1965 de Dylan en Angleterre. On y voit l’artiste tenir des pancartes avec les paroles du morceau comportant – volontairement – des fautes d’orthographe, des blagues, etc.

Cette nouvelle version rassemble des artistes, réalisateurs, musiciens et designers qui réincarnent le clip avec – notamment - de nouvelles pancartes. On y retrouve Julian House, Patti Smith, Zep, Cey Adams, Francis Cabrel, Wim Wenders, Anthony Burrill, Naoki Urasawa, Michael Joo, John Squire, Azazel Jacobs, Bruce Springsteen, Futura, Noel Fielding, Jim Jarmusch, Bobby Gillespie, Paris Redux, Wolfgang Niedecken, Jun Miura, Kate Gibb, Jonathan Barnbrook, Dave Shrigley, et Eric Haze.