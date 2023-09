Bruce Springsteen & Patti Scialfa sortent un titre pour le film "She Came to Me"

La collaboration originale de Bruce Springsteen et Patti Scialfa, "Addicted To Romance", sort aujourd'hui sur la bande originale du prochain film She Came To Me. Avec des paroles inspirées par le film lui-même - qui met en vedette Anne Hathaway, Peter Dinklage et Marisa Tomei - "Addicted To Romance" est produit par Ron Aniello, collaborateur de longue date de Springsteen, et Bryce Dessner, lauréat d'un Grammy Award.