Bruce Springsteen partage les meilleurs moments de sa tournée européenne en vidéo

Bruce Springsteen a posté une vidéo officielle des moments forts de sa tournée européenne de 2023.

Ces derniers concerts ont eu lieu du 28 avril au 25 juillet. Il est monté sur scène dans des villes telles que Barcelone, Rome, Amsterdam et Oslo, ainsi qu’en Belgique, pour un live où il nous a prouvé "qu’il était toujours le Boss", selon notre animateur Dominique Ragheb.

Au Royaume-Uni, l’artiste a fait une double apparition au BST Hyde Park de Londres, après des concerts à Birmingham et à Édimbourg. Il a également joué trois soirs à la RDS Arena de Dublin, en Irlande.

Voici maintenant une vidéo officielle de deux minutes et 17 secondes, composée de séquences tournées par des professionnels tout au long de la tournée.

Dans le premier clip, Springsteen s’écrie : "Vous venez de voir ceux qui vont vous couper le souffle, vous faire tomber le pantalon, vous choquer, vous secouer les fesses, vous faire aimer, vous faire prendre du Viagra, vous faire entrer dans l’histoire, vous faire entrer dans la légende…" La foule complète alors le célèbre discours en criant : "Le E Street Band !"

Dans le reste de la vidéo, on peut voir des images des coulisses, des séquences du public et des vidéos du Boss et de ses acolytes jouant sur scène lors de nombreuses dates :