Bruce Springsteen, Metallica, Jon Bon Jovi, et beaucoup d'autres artistes présents lors d'un événement Global Citizen pour l'Ukraine

Une kyrielle d'artistes seront présents lors d'un événement spécial organisé par Global Citizen sur les réseaux sociaux pour venir en aide aux Ukrainiens.

La liste s'allonge de jours en jours : Bruce Springsteen, Metallica, Carole King, Radiohead, Stevie Nicks, Fall Out Boy, Jon Bon Jovi, Kesha, Billie Eilish, the Weeknd, Padma Lakshmi, Panic! At the Disco, Rufus Wainwright, Weezer, Rita Ora, K.D. Lang, Ellen DeGeneres, Ellie Goulding, Arlo Parks et beaucoup font partie des derniers artistes annoncés qui participeront à cet événement le 8 avril.

Il aura donc lieu la veille d'une "conférence des donateurs" organisée par Justin Trudeau, le Premier Ministre canadien et Ursula von Der Leyen, la Présidente de la Commission européenne.

"La campagne 'Agir pour l’Ukraine' cherche à mobiliser les gouvernements, les institutions, les artistes, les entreprises et les particuliers à allouer des fonds pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins", a expliqué le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau, dans un communiqué co-signé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

En plus des artistes mentionnés ci-dessus, on pourra aussi voir Madonna, U2, Elton John, Celine Dion, Billy Joel, Hugh Jackman, Green Day, Juanes, Garth Brooks, the Jonas Brothers, Kacey Musgraves, Pharrell, Ozzy Osbourne, the Red Hot Chili Peppers, Tame Impala, Chris Rock, Jon Batiste, Alejandro Sanz, Demi Lovato, et Pearl Jam.

Mme von der Leyen et M. Trudeau ont indiqué répondre à l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’ait lieu "le 9 avril, un grand rassemblement […] sur les médias sociaux pour soutenir les personnes qui ont été forcées de fuir l’Ukraine".

Près de 3,8 millions de personnes ont fui l’Ukraine, majoritairement pour la Pologne, depuis l’invasion de l’armée russe le 24 février, selon l’ONU, qui estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l’intérieur de l’Ukraine.

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d’un quart de la population, ont dû quitter leur foyer.