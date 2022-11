Bruce Springsteen : journée spéciale ce vendredi !

Parmi les autres reprises que Bruce Springsteen prévoit dans son album, on retrouvera “I Wish It Would Ran,” des Temptations, “‘What Becomes of the Brokenhearted" de Jimmy Ruffin et quelques autres belles surprises.

Springsteen y explore le catalogue légendaire de la Motown, Gamble and Huff, Stax et beaucoup d’autres labels célèbres. Sur ce 21e album studio, le Boss sera accompagné au chant par Sam Moore, par la section cuivre du E Street Band, par Rob Mathes aux cordes et Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins et Fonzi Thornton aux chœurs.

Bruce Springsteen explique : "Je voulais faire un album où je ne faisais que chanter. Et quelle musique fonctionne aussi bien que celle des chansons américaines des 60’s et 70’s ? Je me suis inspiré de Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, et Scott Walker, entre autres. J’ai essayé de leur rendre justice à tous, ainsi qu’aux fabuleux auteurs de cette superbe musique. Mon but avec cet album, c’est que le public moderne se rende compte de la beauté et de la joie que cette musique peut procurer, tout comme je m’en suis rendu compte moi-même. J’espère que vous aimerez l’écouter autant que cela m’a plu de l’enregistrer !"

