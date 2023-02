Bruce Springsteen joue un titre pour la première fois en 51 ans

Ce titre existait en bootleg depuis des dizaines d’années mais il est sorti officiellement en 2020 sur l’album Letter To You.

Le 3 février dernier à Atlanta, l’artiste a par ailleurs lancé sa guitare dans les airs et, en tentant de l’attraper, son roadie de longue date Kevin Buell a été touché accidentellement à la tête par l’instrument à six cordes.

Bruce Springsteen et Bryce Dessner du groupe The National ont collaboré sur "Addicted To Romance", une chanson extraite de la bande-son du film de Rebecca Miller, She Came To Me, diffusée pour la toute première fois sur écran ce 16 février.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que le covid perturbait la tournée actuelle du Boss. Voir le E Street Band sans Steven Van Zandt (guitare et chœurs), Soozie Tyrell (violoniste et chanteuse) ou Patti Scialfa pouvait paraître déconcertant, mais les concerts ont été assurés. Il faut dire que cette tournée était très attendue, vous verrez ici les premières images, filmées par des fans.