Bruce Springsteen : In His Own Words

"James Brown et Bob Dylan ont eu un bébé, ils l’ont abandonné près d’une autoroute du New Jersey."

Dans ce documentaire, cette phrase fait rire Bruce, mais elle résume à elle seule la naissance d’un mythe.

Aux artistes précités, on peut aussi ajouter Elvis, les Beatles, The Animals, … Autant de groupes et de talents qui ont été des sources d’inspiration pour un petit Américain qui a grandi du côté de Freehold dans un milieu catho et très très modeste.

Né d’un père aux origines Irlandaises et d’une mère aux origines italiennes, c’est l’histoire d’un petit garçon, puis d’un ado et enfin d’un adulte qui a souffert de la relation avec son père… Mais finalement, si Bruce était né en Californie, dans un milieu aisé, sans manque d’affection paternelle, aurait-il eu cette rage, cette envie de briller, de sortir du lot, ce besoin de raconter sa vie, la vie des gens ordinaires à une foule de plus en plus nombreuse ? Clairement non.