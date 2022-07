Bruce Springsteen grand-père !

Bruce Springsteen et son épouse, Patti Scialfa, sont devenus grands-parents pour la première fois !

C’est cette dernière qui a partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram avec une photo du plus jeune fils, Sam, et sa fiancée qui ont donné naissance à une petite Lily Harper.

Sam, 28 ans, est pompier à Jersey City dans le New Jersey. L’aîné, Evan, travaille quant à lui pour la radio SiriusXM. Leur sœur, Jessica, est férue d’équitation depuis ses 4 ans. Elle pratique son sport de prédilection dans la ferme de ses parents à Colts Neck, dans le New Jersey et avait participé au Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Bruce Springsteen et son épouse se reposent quant à eux un peu avant de reprendre leur tournée avec le E Street Band, qui passera notamment par la Belgique l’année prochaine à TW Classic. Un concert déjà soldout.